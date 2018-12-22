Türkiye'de bir ilk ! Sinop'ta ateşlendi

Savunma Sanayi Başkanlığı(SSB), Atmaca füzesini Sinop’ta bugün test etti. Atmaca, Türkiye’nin ilk deniz füzesi olma özelliğini de taşıyor. Füze atışı, Sülükgölü mevkisindeki eski radar üssünde, Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Roketsan) tarafından yapıldı. Füze test atışının yapıldığı bölgede Sinop Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Atışın yapıldığı saatlerde bölgeye giriş ve çıkışlar polis tarafından kapatıldı. Aynı zamanda balıkçıların denize açılmasına da izin verilmedi.