Türkiye'de bu da oldu: Denizin dibindeki duvarlara ceza yağdı
Tatil cenneti Bodrum ve Milas’da denizin dibine yapılan metrelerce duvarları örenlere ceza yağmaya başladı. Türkiye’de bir ilk olacak olan cezanın bedeli ise yaklaşık 200 bin lira olacağı öğrenildi.
Bodrum’da denizin dibine metrelerce duvar örülmesinin gündeme gelmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığını harekete geçti. Milas’ın Güllük Limanından Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botlar ile hareket ederek bölgeye gelen ve 10 kişiden oluşan ekip, uzunluktaki deniz dibindeki beton duvarların yanı sıra denizin ortasına kadar kurulan iskeleleri, dolgu ile yapılmış plajları ve duvar örülü sahillerde, incelemelerde bulundular.
Ekipler, bilgisayarlarından bölgenin uydu fotoğraflarına bakarak, kaçak yapıların tespitini yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli dalgıçlar, Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü ve Tarım Müdürlüğünde görevli uzman kişiler den oluşan ekip duvarları yerinde inceleyip tespit etti.
Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla Pina yarımadasına gelen Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri metrelerce uzunluktaki deniz dibindeki beton duvarların yanı sıra denizin ortasına kadar kurulan iskeleler, dolgu ile yapılmış plajlar, duvar örülü sahilleri görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Ekipler, sahil güvenlik botunun üzerinden bölgeyi görüntülerdi.