Türkiye'de bu da oldu: Denizin dibindeki duvarlara ceza yağdı

Bodrum’da denizin dibine metrelerce duvar örülmesinin gündeme gelmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığını harekete geçti. Milas’ın Güllük Limanından Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botlar ile hareket ederek bölgeye gelen ve 10 kişiden oluşan ekip, uzunluktaki deniz dibindeki beton duvarların yanı sıra denizin ortasına kadar kurulan iskeleleri, dolgu ile yapılmış plajları ve duvar örülü sahillerde, incelemelerde bulundular.