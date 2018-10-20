Türkiye'de bu işi yapan tek kadın ! Sürücülerin kabusu oldu

Babası gibi polis olabilmek için üniversiteyi bırakan Büyükadam, 1999 senesi haziran ayında hayallerindeki mesleğine ilk olarak Kütahya’da başladı. Buradaki emniyet yurdunda bir yıl kadar çalışan Büyükadam, ardından kendisi gibi bir polis memuruyla evlendi ve eşinin atamasıyla birlikte Batman’da 4 yıl boyunca çalıştı. Büyükadam, ilk trafik görevine ise 2004 yılında Antalya’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde başladı, 2011 yılına kadar da evrak işleri ve yaya devriye görevlerinde bulundu.