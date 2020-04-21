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  3. 21 Nisan 2020 13:03

Türkiye'de bu özelliğe sahip başka ada yok! Koronavirüs buraya uğramadı

Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası olma özelliği taşıyan Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Mada Adası'nın sakinleri, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından izole bir hayat sürdürüyor.

Türkiye'de bu özelliğe sahip başka ada yok! Koronavirüs buraya uğramadı

Bu nedenle yıllardır çok fazla kişinin uğramadığı adanın sakinleri, Kovid-19'un ardından giriş ve çıkışların kısıtlanmasıyla hastalıktan tamamen izole hayat sürmeye başladı.

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Türkiye'de bu özelliğe sahip başka ada yok! Koronavirüs buraya uğramadı

Beyşehir Gölü'ndeki irili ufaklı 32 adanın en büyüğü Mada Adası'nda, yaklaşık 30 hanede 180 kişi yaşıyor.

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Türkiye'de bu özelliğe sahip başka ada yok! Koronavirüs buraya uğramadı

Mada'ya ulaşım, hemen her ailede bulunan kayıklarla sağlanıyor. Adaya gitmek ya da buradan ayrılmak isteyenler, kayıklarla 700 metre kürek çekiyor.

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Türkiye'de bu özelliğe sahip başka ada yok! Koronavirüs buraya uğramadı

Yaş ortalaması oldukça yüksek olan ada sakinlerinin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor.

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