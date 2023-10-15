Türkiye'de bulunan dünyanın en eski batığında büyük keşif

Doç. Dr. Öniz, "Külçelere dökülen bakır madenini götürürken gemi fırtına nedeniyle batıyor. Dünyanın en eski ticaret gemisi batığı. O dönemle ilgili bu gemi içindeki eserlere bakınca ticaretiyle ilgili bilgiler elde ediyoruz" dedi. Bakır külçelerin önemini de anlatan Doç. Dr. Öniz, "Döneminde para olarak kullanılmış. Kıbrıs Krallığı ya da Asurlular vergisini bakır külçelerle ödemiş. Asıl kullanım amacı yeniden eritilip, heykel, silah, çanak çömlek gibi ürüne dönüştürülüyor. Ortalama 25 kilogramlık ağırlığa sahip, 45 santimetre uzunluğunda külçeler" dedi. Öte yandan gemiden bakır külçeler dışında bir amforaya (testi) ait parçalar ile gemidelerin şahsi eşyaları da gün yüzüne çıkarıldı. (DHA)