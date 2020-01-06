Türkiye'de eğitim ne durumda ? Eğitimle ilgili yeni araştırma !

SODEV (Sosyal Demokrasi Vakfı), Türkiye'de eğitimin durumu hakkında yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırmanın sonucuna göre Türkiye'de insanların sadece yüzde 10’u çocuklarını İmam Hatip Okuluna göndermek istiyor. Araştırmada, İmam hatip liselerinin öğrenci başına en fazla bütçeyi aldığı halde, lisans yerleştirme başarı oranında yüzde 14,9 puanla, diğer liselerin çok gerisinde kaldığı gözler önüne serildi.