Türkiye'de en çok eleman arayan meslekler belli oldu
17 Kasım 2019 17:13
Türkiye'de en çok eleman arayan meslekler belli oldu
İŞKUR 2019 yılı Ocak-Ekim istatistiklerini yayımladı. Buna göre yılın ilk 10 ayında 1 milyon 810 bin 557 açık işe 1 milyon 272 bin 132 kişi yerleştirildi. İşte yılın ilk 10 ayında en fazla eleman aranan ve yerleştirilen mesleklerin listesi...
SATIŞ DANIŞMANI / UZMANI
Açık iş: 107.127
İşe yerleştirme: 88.351
1/ 24
GÜVENLİK GÖREVLİSİ
Açık iş: 65.539
İşe yerleştirme: 56.149
2/ 24
TURİZM VE OTELCİLİK ELEMANI
Açık iş: 62.459
İşe yerleştirme: 57.129
3/ 24
GARSON (SERVİS ELEMANI)
Açık iş: 53.199
İşe yerleştirme: 36.408