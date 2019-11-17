  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 17 Kasım 2019 17:13

Türkiye'de en çok eleman arayan meslekler belli oldu

İŞKUR 2019 yılı Ocak-Ekim istatistiklerini yayımladı. Buna göre yılın ilk 10 ayında 1 milyon 810 bin 557 açık işe 1 milyon 272 bin 132 kişi yerleştirildi. İşte yılın ilk 10 ayında en fazla eleman aranan ve yerleştirilen mesleklerin listesi...

Türkiye'de en çok eleman arayan meslekler belli oldu

SATIŞ DANIŞMANI / UZMANI
Açık iş: 107.127
İşe yerleştirme: 88.351

1/ 24
Türkiye'de en çok eleman arayan meslekler belli oldu

GÜVENLİK GÖREVLİSİ
Açık iş: 65.539
İşe yerleştirme: 56.149

2/ 24
Türkiye'de en çok eleman arayan meslekler belli oldu

TURİZM VE OTELCİLİK ELEMANI
Açık iş: 62.459
İşe yerleştirme: 57.129

3/ 24
Türkiye'de en çok eleman arayan meslekler belli oldu

GARSON (SERVİS ELEMANI)
Açık iş: 53.199
İşe yerleştirme: 36.408

4/ 24
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM