Türkiye’de en çok iflas eden 5 il belli oldu
Son yıllarda Türkiye'de ekonomi giderek kötü bir hal alırken son verilere göre, en çok iflas eden 5 il belli oldu.
Son dönemde iflas haberlerinin art arda gelmesi, iş dünyasında kaygı verici bir manzara oluşturuyor. İflas eden işletmelerin sayısındaki artış, ekonomik istikrarsızlığı ve şirketlerin karşılaştığı zorlukları gözler önüne seriyor. Bu durum, iş dünyasının acil desteğe ihtiyaç duyduğunu ortaya koyuyor.
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EN ÇOK İFLASLAR HANGİ İLLERDE YAŞANIYOR?
Aydınlık'ın geçtiği habere göre; Türkiye’de en çok iflas eden 5 il bu listede yer alıyor. İç Anadolu, Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi'ndeki büyükşehirler listede yer alıyor. İşte konkordato ile iflas haberlerinin en çok arttığı o illerin sıralaması;
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5-Konya
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4-Kocaeli
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