Türkiye’de en çok iflas eden 5 il belli oldu

EN ÇOK İFLASLAR HANGİ İLLERDE YAŞANIYOR?

Aydınlık'ın geçtiği habere göre; Türkiye’de en çok iflas eden 5 il bu listede yer alıyor. İç Anadolu, Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi'ndeki büyükşehirler listede yer alıyor. İşte konkordato ile iflas haberlerinin en çok arttığı o illerin sıralaması;