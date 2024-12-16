Türkiye'de en çok kullanılan kırtasiye ürününün ''kısırlığa neden olduğu'' ortaya çıktı

Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yapılan son bildirimde, çocuklar arasında popüler olan bir kalem türünde sağlığa zararlı maddeler bulunduğu belirtildi. Bakanlık, kalemler için toplatma kararı aldı.

İşte Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde Aralık ayında yayınlanan ve toplatma kararı verilen o ürünler listesi...