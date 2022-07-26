Türkiye'de en kolay iş bulan meslekler belli oldu: İşte o meslekler ve iş bulma yüzdeleri
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, kolay iş bulunan meslekleri ve yüzdelerini açıkladı. İşte Türkiye'de en kolay iş bulan 10 meslek...
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan istihdam verileri analiz bilgileri ve Yükseköğretim Kurumu’ndan alınan mezun bilgileri analiz edildi. Araştırma sonucu Türkiye’de en çok aranan ve en kolay iş bulanan meslekler belli oldu.
İşte Türkiye'de en çok aranan ve en kolay iş bulan ilk 10 sırasındaki meslek...
TIP
Birinci sırada tıp fakültesi mezunları yer alıyor. Tıp fakültesi mezunlarının kamuda iş bulma oranı yüzde 100. Mezuniyet sonrası 6 aylık dönemde iş bulma olasılıkları ise yüzde 91.5.
ECZACILIK
İkinci sırada ise eczacılık mezunları yer alıyor. Mezuniyet sonrası iş bulma olasılığı 67.9, mezun olmadan iş bulma oranı ise yüzde 3.3. Eczacılık bitirip kamuda iş bulmak ise oldukça zor.
ODYOLOJİ
İşitme ve denge üzerine uzmanlaşılan bu bölümde ilk altı ayda iş bulabilme oranı yüzde 67.1.