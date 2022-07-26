Türkiye'de en kolay iş bulan meslekler belli oldu: İşte o meslekler ve iş bulma yüzdeleri

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan istihdam verileri analiz bilgileri ve Yükseköğretim Kurumu’ndan alınan mezun bilgileri analiz edildi. Araştırma sonucu Türkiye’de en çok aranan ve en kolay iş bulanan meslekler belli oldu.

İşte Türkiye'de en çok aranan ve en kolay iş bulan ilk 10 sırasındaki meslek...