Türkiye'de en popüler erkek bebek ismi değişti
Türkiye'nin en popüler bebek isimleri belli oldu. Her sene listenin ilk sırasında yer alan ''Yusuf'' ismi tahtını kaybetti. İşte en popüler bebek isimleri...
Bebek sahibi olmak, hayatın en heyecan verici ve özel deneyimlerinden biridir. Bu süreçte anne babalar için en önemli kararlardan biri de bebeklerine verecekleri isimdir. Bebek isimleri, hem ailenin hem de çocuğun kimliğini yansıtan önemli bir unsurdur. Bebek isimleri, geleneksel ve modern olmak üzere iki gruba ayrılabilir. Peki Türkiye'de en popüler bebek isimleri hangileri ? İşte en çok tercih edilen bebek isimleri...
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, 2022'de 1 milyon 22 bin 737 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi.
2022 verilerine göre; yalnızca 1 bebeğe verilen isimler de ortaya çıktı.
Bunlar arasında Azra Akel, Elif Evin, Irmak Dila, Kerem Akil, Dilara Hayat, Eylül Feza, Oğuz Umut, Tuna Mete ve Kağan Celal isimleri bulunuyor.
15 bin 836 ikiz, 373 üçüz, 7 dördüz ve 1 beşiz doğum meydana geldi.