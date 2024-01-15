Türkiye'de en popüler erkek bebek ismi değişti

Bebek sahibi olmak, hayatın en heyecan verici ve özel deneyimlerinden biridir. Bu süreçte anne babalar için en önemli kararlardan biri de bebeklerine verecekleri isimdir. Bebek isimleri, hem ailenin hem de çocuğun kimliğini yansıtan önemli bir unsurdur. Bebek isimleri, geleneksel ve modern olmak üzere iki gruba ayrılabilir. Peki Türkiye'de en popüler bebek isimleri hangileri ? İşte en çok tercih edilen bebek isimleri...