Türkiye’de en sevilen yemek açık ara kırmızı et
31 ilin merkezi dahil 110 ilçeye bağlı 163 mahalle ve köyünde 2 bin 713 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapılan araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı.
Ancak toplumun en alt kesimi haftada 1.2 kez, 279 gram yiyebiliyor. Zengin kesim, 645 gram et tüketiyor. En düşük gelir grubu, et olmayınca makarnaya ve sebzeye yükleniyor. Kahvaltıda pastırma, sucuk hasreti çekiliyor...
Saha çalışması ile (Metro Toptancı Market/ Konda Araştırma ve Danışmanlık) Türkiye’nin yeme içme değerleri ve alışkanlıkları araştırıldı.
Araştırmada sorulan “Para derdiniz olmasa buzdolabında her zaman bulunmasını isteyeceğiniz ürün nedir?” sorusuna araştırmaya katılanların yüzde 62.3’ü et ve et ürünleri ile tavuk cevabını verdi. Etin ardından yüzde 8.8 ile sebze ve meyve gelirken, yüzde 4.1’i balık istediğini söyledi.
Katılımcılara en sevdikleri yemekler sorulduğunda da kırmızı ete olan istek yüzde 10.3 ile ilk sırada yer aldı. Yüzde 10.1 en sevdiği yemeğin dolma ve sarma olduğunu söylerken, yüzde 10.1’i kuru fasulye cevabını verdi. İlk üç sırayı sebze yemekleri, pilav, makarna, kebap ve etli yemekler takip etti.