SON DAKİKA
MHP LİDERİ BAHÇELİ: ''BU ALÇAKLIK VE AHLAKSIZLIKTIR'' - CANLI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 09 Ocak 2018 10:42

Türkiye’de en sevilen yemek açık ara kırmızı et

31 ilin merkezi dahil 110 ilçeye bağlı 163 mahalle ve köyünde 2 bin 713 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapılan araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı.

Türkiye’de en sevilen yemek açık ara kırmızı et

Ancak toplumun en alt kesimi haftada 1.2 kez, 279 gram yiyebiliyor. Zengin kesim, 645 gram et tüketiyor. En düşük gelir grubu, et olmayınca makarnaya ve sebzeye yükleniyor. Kahvaltıda pastırma, sucuk hasreti çekiliyor...

1/ 8
Türkiye’de en sevilen yemek açık ara kırmızı et

Saha çalışması ile (Metro Toptancı Market/ Konda Araştırma ve Danışmanlık) Türkiye’nin yeme içme değerleri ve alışkanlıkları araştırıldı.


2/ 8
Türkiye’de en sevilen yemek açık ara kırmızı et

Araştırmada sorulan “Para derdiniz olmasa buzdolabında her zaman bulunmasını isteyeceğiniz ürün nedir?” sorusuna araştırmaya katılanların yüzde 62.3’ü et ve et ürünleri ile tavuk cevabını verdi. Etin ardından yüzde 8.8 ile sebze ve meyve gelirken, yüzde 4.1’i balık istediğini söyledi.

3/ 8
Türkiye’de en sevilen yemek açık ara kırmızı et

Katılımcılara en sevdikleri yemekler sorulduğunda da kırmızı ete olan istek yüzde 10.3 ile ilk sırada yer aldı. Yüzde 10.1 en sevdiği yemeğin dolma ve sarma olduğunu söylerken, yüzde 10.1’i kuru fasulye cevabını verdi. İlk üç sırayı sebze yemekleri, pilav, makarna, kebap ve etli yemekler takip etti.

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM