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Türkiye'de en yaşanabilir şehirler belli oldu: Bakın liste başında hangi il var?

ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes, Türkiye'de en yaşanabilir şehirleri listeledi. İşte Forbes'e göre en yaşanabilir şehirler...

Türkiye'de en yaşanabilir şehirler belli oldu: Bakın liste başında hangi il var? - Resim: 1

ABD merkezli ekonomi dergisi, yaşamak ve çalışmak koşullarını göz önünde bulundurarak Türkiye'deki en yaşanabilir şehirleri sıraladı. İşte Türkiye'de en yaşanabilir şehirler...

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Türkiye'de en yaşanabilir şehirler belli oldu: Bakın liste başında hangi il var? - Resim: 2

81- MUŞ: Genel Endeks Puanı: 29,71

80- ŞIRNAK: Genel Endeks Puanı: 30,45

79- HAKKARİ: Genel Endeks Puanı: 30,94

78- SİİRT: Genel Endeks Puanı: 31,57

77- BİTLİS: Genel Endeks Puanı: 31,85

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Türkiye'de en yaşanabilir şehirler belli oldu: Bakın liste başında hangi il var? - Resim: 3

76- AĞRI: Genel Endeks Puanı: 32,44

75- IĞDIR: Genel Endeks Puanı: 33,86

74- ARDAHAN: Genel Endeks Puanı: 33,96

73- YOZGAT: Genel Endeks Puanı: 34,28

72- VAN: Genel Endeks Puanı: 35,51

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Türkiye'de en yaşanabilir şehirler belli oldu: Bakın liste başında hangi il var? - Resim: 4

71- BATMAN: Genel Endeks Puanı: 35,55

70- ADIYAMAN: Genel Endeks Puanı: 35,62

69- BİNGÖL: Genel Endeks Puanı: 36,46

68- OSMANİYE: Genel Endeks Puanı: 36,73

67- BAYBURT: Genel Endeks Puanı: 37,11

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