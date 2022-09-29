Türkiye'de en yaşanabilir şehirler belli oldu: Bakın liste başında hangi il var?
ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes, Türkiye'de en yaşanabilir şehirleri listeledi. İşte Forbes'e göre en yaşanabilir şehirler...
ABD merkezli ekonomi dergisi, yaşamak ve çalışmak koşullarını göz önünde bulundurarak Türkiye'deki en yaşanabilir şehirleri sıraladı. İşte Türkiye'de en yaşanabilir şehirler...
1 / 18
81- MUŞ: Genel Endeks Puanı: 29,71
80- ŞIRNAK: Genel Endeks Puanı: 30,45
79- HAKKARİ: Genel Endeks Puanı: 30,94
78- SİİRT: Genel Endeks Puanı: 31,57
77- BİTLİS: Genel Endeks Puanı: 31,85
2 / 18
76- AĞRI: Genel Endeks Puanı: 32,44
75- IĞDIR: Genel Endeks Puanı: 33,86
74- ARDAHAN: Genel Endeks Puanı: 33,96
73- YOZGAT: Genel Endeks Puanı: 34,28
72- VAN: Genel Endeks Puanı: 35,51
3 / 18
71- BATMAN: Genel Endeks Puanı: 35,55
70- ADIYAMAN: Genel Endeks Puanı: 35,62
69- BİNGÖL: Genel Endeks Puanı: 36,46
68- OSMANİYE: Genel Endeks Puanı: 36,73
67- BAYBURT: Genel Endeks Puanı: 37,11
4 / 18