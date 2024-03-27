Türkiye'de fosil baskını! Evinden 10 milyon yıllık fosiller çıktı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evinde 8 parça fosil bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erkilet Mahallesi'nde Ç.Y'nin evinde tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.
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İkamette yapılan aramada 8 parça kabuklu deniz canlılarına ait fosil ele geçirildi.
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Müze yetkilerince yapılan incelemede 10 milyon yıl öncesi Miyosen döneme ait olduğu değerlendirilen fosillere el konuldu.
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"Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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