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Türkiye'de geçen haftanın en çok izlenen filmleri belli oldu

Sinemada geride bıraktığımız 4-6 Ağustos hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen filmler belli oldu... İşte en çok izlenen 10 sinema filmi...

Türkiye'de geçen haftanın en çok izlenen filmleri belli oldu - Resim: 1

10. Orman Çocuğu: Güç Uyanıyor

2 bin 160

Film, arkadaşları Nini ve Ayı Çocuk ile birlikte şeytani Tusuo' nun planlarını yok etmek için yeraltı dünyasında yolculuğa çıkan Orman Çocuğu Kaka'nın hikayesini anlatıyor.

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Türkiye'de geçen haftanın en çok izlenen filmleri belli oldu - Resim: 2

9. Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi

3 bin 174

"Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi", efsanevi Buz Mandası'nın peşine düşen Kaptan Pengu ve arkadaşlarının maceralarını konu ediyor.

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Türkiye'de geçen haftanın en çok izlenen filmleri belli oldu - Resim: 3

8. John Wick 4

3 bin 510

"John Wick 4", büyük suç örgütünü yenmeye çalışırken yeni bir düşmanla yüzleşmek zorunda olan John Wick’in hikayesini konu ediyor. 

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Türkiye'de geçen haftanın en çok izlenen filmleri belli oldu - Resim: 4

7. Rubinin Ailesi

5 bin 939

"Rubinin Ailesi", eşi ile şehirden uzak bir yaşam sürerken acil bir nedenle geri dönmek zorunda kalan mühendis İbrahim Al-Ruby'nin hikayesini konu ediyor

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