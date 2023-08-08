Türkiye'de geçen haftanın en çok izlenen filmleri belli oldu
Sinemada geride bıraktığımız 4-6 Ağustos hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen filmler belli oldu... İşte en çok izlenen 10 sinema filmi...
10. Orman Çocuğu: Güç Uyanıyor
2 bin 160
Film, arkadaşları Nini ve Ayı Çocuk ile birlikte şeytani Tusuo' nun planlarını yok etmek için yeraltı dünyasında yolculuğa çıkan Orman Çocuğu Kaka'nın hikayesini anlatıyor.
9. Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi
3 bin 174
"Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi", efsanevi Buz Mandası'nın peşine düşen Kaptan Pengu ve arkadaşlarının maceralarını konu ediyor.
8. John Wick 4
3 bin 510
"John Wick 4", büyük suç örgütünü yenmeye çalışırken yeni bir düşmanla yüzleşmek zorunda olan John Wick’in hikayesini konu ediyor.
7. Rubinin Ailesi
5 bin 939
"Rubinin Ailesi", eşi ile şehirden uzak bir yaşam sürerken acil bir nedenle geri dönmek zorunda kalan mühendis İbrahim Al-Ruby'nin hikayesini konu ediyor