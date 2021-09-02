Türkiye'de geliştirildi! Tüm dünyaya umut oldu
Seralarda görülen ve fideleri çürüterek domates tarımına zarar veren "Domates Kahverengi Meyve Buruşukluk Virüsüne (ToBRFV)" karşı Antalya'da dayanıklı (tolerant) yerli tohum geliştirildi.
İlk olarak 2014'te Ürdün ile İsrail'de ortaya çıkan, 2019'dan sonra da Türkiye'deki seralarda domates fidelerinin çürümesine neden olarak üretimi olumsuz etkileyen virüse karşı TÜBİTAK, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Anamas Tohum Ar-Ge Merkezi iş birliğinde dayanıklı bitki geliştirilmesi için çalışma başlatıldı.
Yaklaşık 2 yıldır moleküler viroloji laboratuvarında DNA bazlı yapılan çalışmalar neticesinde virüse dayanıklı, daha sağlıklı domates üretimini sağlayacak yerli tohum üretildi.
Tohumlar, deneme amaçlı olarak virüsün yoğun görüldüğü seralara dikildi ve kaliteli ürünlerin yetişmesi sağlandı.
DNA bazda dayanıklı tür geliştirildi Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tohumculuk ve Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATOM) Müdürü Doç. Dr. Hakan Fidan, AA muhabirine, tarımsal alanda hastalıklara neden olan virüslerin tespiti, buna karşı dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi noktasında hem DNA moleküler hem de klasik testlerle önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.