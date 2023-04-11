Türkiye’de hiç yaşamamış ama oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı

Polimetre Araştırma şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre çok sayıda seçmen Türkiye'de hiç doğmamış, hiç yaşamamış fakat 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde oy verecek seçmen sayısını açıkladı. İşte Türkiye'de doğmamış Türkiye'de yaşamıyor ama Türkiye'nin geleceğine karar verecek seçmenler...