Türkiye'de ilk kez 2014'te görüldü! Kısa sürede çoğalarak yayılıyor
Türkiye'de ilk kez 2014'te görülen gal arısı, kısa sürede kestane ağaçlarının yoğun olarak bulunduğu yerlerde yayılıyor.
Kestane ağaçlarına zarar veren gal arısı zararlısına karşı Kastamonu’da yapılan yapışkan tuzaklı biyoteknik mücadele devam ediyor. Kestane ağaçlarının yoğun olduğu İnebolu, Cide, Doğanyurt, Çatalzeytin, Abana ve Bozkurt gibi sahil kesimine yerleştirilen tuzaklar sayesinde kestane ormanlarına zarar veren zararlılar yakalandı.
Kestane ağaçlarına asılan tuzağın yaydığı kokuya gelen zararlı, yakalanıyor. Bu çerçevede Kastamonu'da özellikle sahil bölgesinde kestane ağaçlarının yoğun bulunduğu alanlara 4 bin yapışkanlı tuzak yerleştirildi.
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından İnebolu ilçesinde kestane ormanlarının yoğun olduğu alanlara bin 320 adet sarı tuzaklar yerleştirildi.
Yerleştirilen sarı tuzaklar sayesinde binlerce kestane ağaçlarına zarar veren gal arısı yakalandı. Gal arısıyla mücadelede "Torymus Sinensis" türü böcekle yapılan biyolojik mücadelenin yanı sıra sarı tuzaklarla da yapılan mücadeleden sonuç alındığı belirtildi.