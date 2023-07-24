Türkiye'de ilk kez 2014'te görüldü! Kısa sürede çoğalarak yayılıyor

Kestane ağaçlarına zarar veren gal arısı zararlısına karşı Kastamonu’da yapılan yapışkan tuzaklı biyoteknik mücadele devam ediyor. Kestane ağaçlarının yoğun olduğu İnebolu, Cide, Doğanyurt, Çatalzeytin, Abana ve Bozkurt gibi sahil kesimine yerleştirilen tuzaklar sayesinde kestane ormanlarına zarar veren zararlılar yakalandı.