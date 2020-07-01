Türkiye'de ilk ve tek! 1400 kişiye istihdam sağlayacak

Yerli ve milli enerji

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, fabrikanın Türkiye’nin yerli ve milli enerji politikası açısından da büyük öneme sahip olduğuna dikkat çekti: “Bilindiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde milli ve yerli enerji politikası hayata geçirildi. Bu politikayı Türkiye’nin geleceği açısından kaçınılmaz gördüğümüzden, 3 yıl önce dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Berat Albayrak’ın çok önemsediği Karapınar Güneş Enerji Santrali için düğmeye bastık. Yüzde 70’in üstünde yerlilik oranıyla kurulacak 1000 MW’lık Karapınar Güneş Enerji Santrali’nin panelleri ise bu fabrikada üretilecek. Şu an bu ve Karapınar faaliyete geçtiğinde Türkiye’nin elektrik üretimindeki güneş enerjisinin payı da yüzde 20 artacak. Hem Ankara Sanayi Bölgesi’nde üreteceğimiz güneş panelleri hem de Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nde üreteceğimiz elektrik ile cari açığın kapatılmasına yıllık 400 milyon dolar katkı sağlayacağız.