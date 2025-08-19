Türkiye'de işsizlik ikinci çeyrekte yüzde 8,6'ya yükseldi

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,6 seviyesinde gerçekleşti

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 106 bin kişi artarak 3 milyon 34 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık artış ile %8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,0, kadınlarda %11,6 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 41 bin kişi azalarak 32 milyon 435 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık azalış ile %48,9 oldu. Bu oran erkeklerde %66,1 iken kadınlarda %32,1 olarak gerçekleşti.