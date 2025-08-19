Türkiye'de işsizlik ikinci çeyrekte yüzde 8,6'ya yükseldi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Nisan-Haziran dönemine ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. TÜİK’in 2025 yılı ikinci çeyrek verilerine göre işsizlik oranı %8,6’ya yükseldi. Genç işsizlik %15,9, kadın işsizlik oranı %11,6 oldu. İstihdam oranı %48,9’a gerilerken hizmet sektöründeki artışa rağmen tarım ve sanayide istihdam kaybı yaşandı.
Atıl işgücü oranı %32’ye çıktı. Haftalık ortalama çalışma süresi ise 42,1 saate geriledi. Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, işsizlik oranı bir önceki çeyreğe kıyasla 0,3 puan artarak %8,6’ya yükseldi. 15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısı ise 106 bin kişi artışla 3 milyon 34 bine ulaştı.
Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,6 seviyesinde gerçekleşti
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 106 bin kişi artarak 3 milyon 34 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık artış ile %8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,0, kadınlarda %11,6 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 41 bin kişi azalarak 32 milyon 435 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık azalış ile %48,9 oldu. Bu oran erkeklerde %66,1 iken kadınlarda %32,1 olarak gerçekleşti.
Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %53,5 olarak gerçekleşti
İşgücü, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 65 bin kişi artarak 35 milyon 469 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek %53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,1, kadınlarda ise %36,3 oldu.