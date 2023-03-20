Türkiye'de kabus her geçen yıl büyüyor! Aşırı hava olaylarında rekor artış
Türkiye'de aşırı hava olaylarının 2015'ten sonraki tüm yıllarda rekor kırdığı, 2018'den itibaren her yıl daha da arttığı belirtildi. Meteoroloji'nin raporlarına göre, son 8 yılda aşırı hava olaylarında rekor artış gözlendi.
Dünyada su kaynaklarının kuruması, kirletilmesi, doğa tahribatı gibi olumsuzlukların ortaya çıkardığı ve 'küresel ısınma', 'iklim krizi' veya 'iklim değişikliği' gibi sözlerle ifade edilen kriz veya değişiklikler, birçok aşırı hava olaylarına neden oluyor. Türkiye'de 1940 yılından bu yana hazırlanan Meteoroloji raporlarına göre; 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 olmak üzere, son 8 yılda aşırı hava olayları rekor seviyede arttı.
METEOROLOJİK AFET SAYISI, HER YIL ARTIYOR
Şiddetli yağış-sel, fırtına, dolu, orman yangını, kar, çığ, yıldırım düşmesi, kuraklık, don, yüksek sıcaklık, heyelan, hortum, sis, şiddetli soğuk ve kum fırtınası gibi aşırı hava olayları, Türkiye'nin birçok bölgesinde hem can hem de mal kayıplarına yol açtı. Rapora göre; özellikle 2018'den sonra şiddetli yağış-sel, fırtına, dolu, kar başta olmak üzere her geçen yıl aşırı hava olaylarının giderek arttığı ve yılda 750'nin üzerine çıktığı belirlendi. 2021 ve 2022 yıllarında ise 1000'in üzerinde meteorolojik afet yaşandı.
KURAKLIĞIN HER TÜRLÜSÜ GÖRÜLÜYOR
Meteoroloji'nin sıcaklık, yağış ve kuraklıkla ilgili raporlarına göre de 2023'ün 2 aylık döneminde yağışlar, mevsim normallerinin çok altında gerçekleşti. Standart Yağış İndeksi (SPİ) metoduna göre hazırlanan 2023-Şubat ayı meteorolojik kuraklık durumuna göre; hazırlanan son 3 aylık haritada, Marmara, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in bazı noktalarında 'olağanüstü kuraklık' tespit edildi. Aynı haritada Antalya, İzmir, Erzurum, Artvin, Ardan ve Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları haricindeki tüm bölgelerde 'olağanüstü' kurak dışında 'çok şiddetli', 'şiddetli' 'orta' ve 'hafif' kurak alanlarının yoğunluğu dikkati çekiyor.
8 BÖLGEDE EKSTREM SICAKLIK ARTIŞI
1991-2020 yılları arasında 4.1 derece olan şubat ayı ortalama sıcaklığı, 2023 Şubat'ta 0.7 derece düşüş ile 3.4 derece oldu. 2023 yılı Şubat ayında ekstrem sıcaklıklar, en düşük sıcaklık eksi 31.3 derece Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 28.7 derece Adana Kozan'da tespit edildi. 2023 yılı Şubat ayı ortalama maksimum sıcaklıkları, 1991-2020 maksimum sıcaklık normallerinin 2.8 derece üzerinde, minimum sıcaklıları ise 1991-2020 minimum sıcaklık normallerinin 0.2 derece altında gerçekleşti. Şubatta uzun yıllar ortalamasına göre; 8 bölgede ekstrem sıcaklık olayı görüldü. Finike'de 26 (fark 0.5), Manavgat'ta 25.7 (fark 0.1), Demre'de 25.5 (fark 0.8), Cizre'de 24.9 (fark 0.4), Anamur'da 24.6 (Fark 0.7), Marmaris'te 24.4 (fark 0.4), Şırnak'ta 18.2 (fark 0.7) ve Sarıkamış'ta 10.2 (fark 1.2) olarak sıralandı.