Türkiye'de kabus her geçen yıl büyüyor! Aşırı hava olaylarında rekor artış

KURAKLIĞIN HER TÜRLÜSÜ GÖRÜLÜYOR

Meteoroloji'nin sıcaklık, yağış ve kuraklıkla ilgili raporlarına göre de 2023'ün 2 aylık döneminde yağışlar, mevsim normallerinin çok altında gerçekleşti. Standart Yağış İndeksi (SPİ) metoduna göre hazırlanan 2023-Şubat ayı meteorolojik kuraklık durumuna göre; hazırlanan son 3 aylık haritada, Marmara, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in bazı noktalarında 'olağanüstü kuraklık' tespit edildi. Aynı haritada Antalya, İzmir, Erzurum, Artvin, Ardan ve Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları haricindeki tüm bölgelerde 'olağanüstü' kurak dışında 'çok şiddetli', 'şiddetli' 'orta' ve 'hafif' kurak alanlarının yoğunluğu dikkati çekiyor.