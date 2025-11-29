Türkiye'de kara tablo: Uyuşturucudan ölenlerin sayısı patladı
Türkiye'de geçen yıl uyuşturucu kullanımından kaynaklı 427 kişi hayatını kaybeti. En fazla ölüme sebebiyet veren en riskli madde 2023'te metamfetaminken, 2024'te bonzai ilk sırada yer aldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından hazırlanan '2025 Türkiye Uyuşturucu Raporu'nda madde bağlantılı ölümlerde son yıllardaki artış dikkati çekti.
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı verileri baz alınarak hazırlanan rapora göre, geçen yıl 427 doğrudan madde bağlantılı ölüm meydana geldi. 6 ülke uyruğuna mensup ölenlerin 413'ünün Türk vatandaşı olduğu kayıtlara geçti.
UYUŞTURUCUDAN ÖLÜMLER ARTIYOR
2013 yılında 232 olan doğrudan madde bağlantılı ölüm sayısı, 2017 yılında 941'e yükseldi. 2018 yılından itibaren azalmaya başlayan madde kullanımı kaynaklı ölenlerin sayısı 2022 yılında 246'ya geriledi. 2023'te 300 kaydedilen madde kullanımından kaynaklanan ölüm sayısı, 2024 yılında yüzde 42 artışla 427'ye yükseldi.
Geçen yıl 400 erkek, 27 kadın uyuşturucu kullanımından hayatını kaybetti, 244 ölüm çoklu madde kullanımından meydana geldi. 2024 yılında doğrudan madde bağlantılı ölenlerin en yaşlısının 75 yaşında olduğu ve bu ölümün tekil madde kullanımına bağlı gerçekleştiği belirlendi. Ölenlerin yaş ortalaması ise 34,7 oldu. 427 ölümden 4'ü 15-64 yaş aralığı dışında, 6'sı 15-18 yaş aralığında, 160'ı 30 yaş altında olarak kayıtlara geçti.