Türkiye'de ''kira krizi yok'' diyen minik çocukların gözünün içine baksın
Türkiye'de artık tamamen bir barınma krizine dönüşen fahiş konut kiraları yüzünden 2 çocuklu genç aile aylardır sokakta yaşamak zorunda kaldı...
Antalya’da yaşayan 2 çocuklu çift , kira ödeyecek kadar gelirleri olmadığı için 2 ve 3 yaşındaki çocuklarıyla 4 aydır sokakta yaşıyor.
DHA'nın haberine göre Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi’nde çalıştığı iş yerinin tabelasının aralığına yatak atıp geceleri burada geçirdiklerini aktaran S.B., 2 ve 3 yaşlarındaki çocuklarıyla geceleri üşüdüğünü anlattı. S.B. , “Mart ayından beri sokaktayız. Çalışmama göre günde ortalama 400 lira kazanıyorum. Kazandığım parayla çocuklarımın masrafını karşılayamıyorum. Ev tutmaya çalıştım ama 7-8 bin lira isteniyor. Kirayı karşılayamadım. Bu duruma çare bulunmasını istiyorum” diye konuştu.
S.B., kızı ile oğlunun sokakta perişan halde olduğunu belirterek, “Mart ayından bu yana sokakta kalıyoruz. Gece soğuk oluyor, çocuklar üşüyor. Dışarda kaldığımızdan dolayı çok korkuyoruz. Ben sabaha kadar uyuyamıyorum, işe uykusuz gidiyorum” dedi.
S.B. da 4 aydır farklı yerde sokakta kaldıklarını söyleyerek, “Sokakta çok zorlanıyoruz. İki çocuğum aylardır duş bile alamadı. Devlet büyüklerinden ve hayırseverlerden yardım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.