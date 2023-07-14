Türkiye'de ''kira krizi yok'' diyen minik çocukların gözünün içine baksın

DHA'nın haberine göre Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi’nde çalıştığı iş yerinin tabelasının aralığına yatak atıp geceleri burada geçirdiklerini aktaran S.B., 2 ve 3 yaşlarındaki çocuklarıyla geceleri üşüdüğünü anlattı. S.B. , “Mart ayından beri sokaktayız. Çalışmama göre günde ortalama 400 lira kazanıyorum. Kazandığım parayla çocuklarımın masrafını karşılayamıyorum. Ev tutmaya çalıştım ama 7-8 bin lira isteniyor. Kirayı karşılayamadım. Bu duruma çare bulunmasını istiyorum” diye konuştu.