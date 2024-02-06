Türkiye'de nüfusu en az olan iller belli oldu
TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin nüfusu en az olan ili Bayburt oldu. Bayburt'un nüfusu 86 bin 47 kişi olarak açıklandı. İşte nüfusu en az olan 5 il...
Kaynak: Haber3.com
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını açıkladı. Türkiye'nin nüfusu, geçen yıl 2022'ye göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu.
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NÜFUSU EN AZ OLAN İLLER
TÜİK'in paylaştığı verilere göre, nüfusu en az olan il Bayburt oldu. Bayburt nüfusu 86 bin 47 olarak açıklandı.
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Bayburt'u, 89 bin 317 kişi ile Tunceli,
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92 bin 819 kişi ile Ardahan,
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