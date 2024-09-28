Türkiye'de ölen Rus motosiklet fenomeninin ölümüyle ilgili gerçek kamera görüntülerinde ortaya çıktı
Muğla'da Rusya uyruklu sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina'nın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin çıkan kamera görüntüler sonrası adli tıp kurumunun hazırladığı rapor acı gerçeği ortaya çıkardı.
Kaza, 21 Temmuz'da saat 17.30 sıralarında, Söke-Milas kara yolunda meydana geldi. Rusya vatandaşı motosiklet tutkunu sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina, dünya turu kapsamında temmuz ayının ikinci haftasında Türkiye'ye giriş yaptı. Turda Tatiana Ozolina'ya, O.O. ve Sergei Khadrikov eşlik etti.
Milas yönüne doğru hareket eden 3 motosikletliden Sergei Khadrikov, iddiaya göre geride kaldı. Bunun üzerine O.O. ve Ozolina hız keserek diğer arkadaşlarının kendilerine yaklaşmasını bekledi. Bu sırada Tatiana Ozolina'nın kullandığı motosiklet ile O.O. yönetimindeki motosiklet kaza yaptı. Sürücüler savrulurken, kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Ozolina'nın öldüğü belirlendi. Yaralanan diğer sürücü O.O. ise hastaneye götürüldü.
Hastanede tedavisi tamamlanan O.O., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. O.O. ifadesinde, Tatiana Ozolina ve Sergei Khardikov ile sosyal medyadan uzun süredir tanışıyorum. Kendilerini Türkiye'yi gezdirmek için davet ettim. Seyahatimiz İstanbul'da başladı. Milas ilçe sınırlarına girdiğimizde geride kalan Sergei'yi beklemek için yavaşladım. O sırada arkadan gelen Tatiana, bana çarparak savruldu dedi.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.O., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzlenen güvenlik kamera ve görgü tanıklarının ifadelerine göre adli tıp kurumu tarafından rapor hazırlandı. Raporda, Ozolina'nın seyir halindeyken önüne çıkan TIR nedeniyle fren yaptığı, takip mesafesini korumayan O.O.'un ise Ozolina'nın motosikletine arkadan çarptığı, bu nedenle Ozolina'nın kazada kusurunun bulunmadığı, O.O.'un ise asli kusurlu olduğu belirtildi.