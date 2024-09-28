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Türkiye'de ölen Rus motosiklet fenomeninin ölümüyle ilgili gerçek kamera görüntülerinde ortaya çıktı

Muğla'da Rusya uyruklu sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina'nın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin çıkan kamera görüntüler sonrası adli tıp kurumunun hazırladığı rapor acı gerçeği ortaya çıkardı.

Kaynak: DHA
Türkiye'de ölen Rus motosiklet fenomeninin ölümüyle ilgili gerçek kamera görüntülerinde ortaya çıktı - Resim: 1

Kaza, 21 Temmuz'da saat 17.30 sıralarında, Söke-Milas kara yolunda meydana geldi. Rusya vatandaşı motosiklet tutkunu sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina, dünya turu kapsamında temmuz ayının ikinci haftasında Türkiye'ye giriş yaptı. Turda Tatiana Ozolina'ya, O.O. ve Sergei Khadrikov eşlik etti. 

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Türkiye'de ölen Rus motosiklet fenomeninin ölümüyle ilgili gerçek kamera görüntülerinde ortaya çıktı - Resim: 2

Milas yönüne doğru hareket eden 3 motosikletliden Sergei Khadrikov, iddiaya göre geride kaldı. Bunun üzerine O.O. ve Ozolina hız keserek diğer arkadaşlarının kendilerine yaklaşmasını bekledi. Bu sırada Tatiana Ozolina'nın kullandığı motosiklet ile O.O. yönetimindeki motosiklet kaza yaptı. Sürücüler savrulurken, kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Ozolina'nın öldüğü belirlendi. Yaralanan diğer sürücü O.O. ise hastaneye götürüldü.

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Türkiye'de ölen Rus motosiklet fenomeninin ölümüyle ilgili gerçek kamera görüntülerinde ortaya çıktı - Resim: 3

Hastanede tedavisi tamamlanan O.O., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. O.O. ifadesinde, Tatiana Ozolina ve Sergei Khardikov ile sosyal medyadan uzun süredir tanışıyorum. Kendilerini Türkiye'yi gezdirmek için davet ettim. Seyahatimiz İstanbul'da başladı. Milas ilçe sınırlarına girdiğimizde geride kalan Sergei'yi beklemek için yavaşladım. O sırada arkadan gelen Tatiana, bana çarparak savruldu dedi.

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Türkiye'de ölen Rus motosiklet fenomeninin ölümüyle ilgili gerçek kamera görüntülerinde ortaya çıktı - Resim: 4

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.O., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzlenen güvenlik kamera ve görgü tanıklarının ifadelerine göre adli tıp kurumu tarafından rapor hazırlandı. Raporda, Ozolina'nın seyir halindeyken önüne çıkan TIR nedeniyle fren yaptığı, takip mesafesini korumayan O.O.'un ise Ozolina'nın motosikletine arkadan çarptığı, bu nedenle Ozolina'nın kazada kusurunun bulunmadığı, O.O.'un ise asli kusurlu olduğu belirtildi.

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