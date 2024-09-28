Türkiye'de ölen Rus motosiklet fenomeninin ölümüyle ilgili gerçek kamera görüntülerinde ortaya çıktı

Milas yönüne doğru hareket eden 3 motosikletliden Sergei Khadrikov, iddiaya göre geride kaldı. Bunun üzerine O.O. ve Ozolina hız keserek diğer arkadaşlarının kendilerine yaklaşmasını bekledi. Bu sırada Tatiana Ozolina'nın kullandığı motosiklet ile O.O. yönetimindeki motosiklet kaza yaptı. Sürücüler savrulurken, kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Ozolina'nın öldüğü belirlendi. Yaralanan diğer sürücü O.O. ise hastaneye götürüldü.