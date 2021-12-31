Türkiye'de Omicron patlaması! Yasaklar geri mi dönüyor?
Türkiye'de Omicron varyantının da etkisiyle günlük vaka sayısı 40 bine dayandı. Vaka artışı sonrası ''Yasaklar geri gelecek mi?'' sorusu gündeme geldi.
Pandemiyle mücadele eden Türkiye, Omicron varyantının gelmesiyle vaka sayılarında adeta sıçramayı yaşadı. Günlük vaka sayısı kısa sürede 40 bine dayandı. Dünya genelinde Omicron’un hızla yayılması, pek çok Avrupa ülkesinde kısıtlamaları geri getirdi. Omicron’a bağlı vaka artışlarının başladığı Türkiye’de de sayıların pik yapması bekleniyor. Vakaların artması durumunda Türkiye'de de yasakların geri dönmesi gündeme geldi.
Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 30 Aralık 2021 Perşembe günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 369 bin 647 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 39 bin 681 kişinin testi pozitif çıktı, 139 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 24 bin 854 oldu.
Türkiye'de vakaların, hem Omicron varyantı hem de kış koşulları nedeniyle artmaya başlaması üzerine, uzmanlardan yeni uyarılar gelmeye başladı. Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de korona yasaklarının geri gelip gelmeyeceği, okullarda yüz yüze eğitime ara verilip verilmeyeceği tartışılmaya başlandı.
Uzmanlar özellikle yeni yıl kutlamalarında kapalı alanlarda yoğun kalabalıklarda maske kullanma uyarıları yapılıyor. Avrupa ülkelerinde Omicron’un bu kadar hızlı yayılmasının ana sebebinin, yaz aylarında maske serbestisi olduğu belirtiliyor. Yapılan araştırmalar, aşı ile koronovirüs vakalarına bağlı ölümler arasındaki ters orantıyı net olarak ortaya koydu.