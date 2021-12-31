Türkiye'de Omicron patlaması! Yasaklar geri mi dönüyor?

Türkiye'de vakaların, hem Omicron varyantı hem de kış koşulları nedeniyle artmaya başlaması üzerine, uzmanlardan yeni uyarılar gelmeye başladı. Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de korona yasaklarının geri gelip gelmeyeceği, okullarda yüz yüze eğitime ara verilip verilmeyeceği tartışılmaya başlandı.