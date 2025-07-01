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  4. Türkiye'de satılan 2 ürün için daha toplatma kararı! Listede toplam 18 ürün var!

Türkiye'de satılan 2 ürün için daha toplatma kararı! Listede toplam 18 ürün var!

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden Haziran 2025'in son güvensiz ürün listesini bugün yayınladı. Bakanlığın paylaştığı listede 2 yeni ürün yer aldı. İşte Ticaret Bakanlığı'nın 1 Temmuz itibariyle güncellediği ve toplam 18 üründen oluşan Haziran ayı Güvensiz Ürünler listesi....

Türkiye'de satılan 2 ürün için daha toplatma kararı! Listede toplam 18 ürün var! - Resim: 1

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden özellikle çocukların güvenliğini tehdit eden ürünleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Denetimler sonucu, bazı ürünlerin piyasaya arzı ve satışı yasaklandı.

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Türkiye'de satılan 2 ürün için daha toplatma kararı! Listede toplam 18 ürün var! - Resim: 2

Marka: Unicus

Ürün Tanımı: Lolipop Fosforlu Kalem 6'Lı (Barkod:6924934290068) (Parti/Seri/Lot No:Q-1020)

Alınan Önlem: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

Güvensizlik nedeni: Ürün Ts En 71-1 Kısım 5.1 36 Aylıktan Küçük Çocuklar İçin Tasarlanan Oyuncaklar-Genel Kurallar Kısmından "F(Kalır)" Sonuç Almıştır. "Açıklama: Numune Orijinal Halinden Küçük Parçalar İçermektedir."
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Türkiye'de satılan 2 ürün için daha toplatma kararı! Listede toplam 18 ürün var! - Resim: 3

Marka: Elipak

Ürün: Çok Amaçlı Temizleyici

Ürün Tanımı: Genel Temizlik Ürünleri

Alınan Önlem: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

Güvensizlik nedeni: Nonylphenol Ethoxylate Miktarı Limit Değerlerin Üzerinde Çıkmıştır.
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Türkiye'de satılan 2 ürün için daha toplatma kararı! Listede toplam 18 ürün var! - Resim: 4

Marka: Baby Lona

Ürün: Çocuk Giyim

Ürün Tanımı: Kısa Kol Kruvaze Zıbın

Alınan Önlem: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

Güvensizlik nedeni: Çıtçıtları Yaklaşık 63 N' Da Koparak Küçük Parça Silindirine Girmiştir.

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