Türkiye'de satılan 2 ürün için daha toplatma kararı! Listede toplam 18 ürün var!
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden Haziran 2025'in son güvensiz ürün listesini bugün yayınladı. Bakanlığın paylaştığı listede 2 yeni ürün yer aldı. İşte Ticaret Bakanlığı'nın 1 Temmuz itibariyle güncellediği ve toplam 18 üründen oluşan Haziran ayı Güvensiz Ürünler listesi....
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden özellikle çocukların güvenliğini tehdit eden ürünleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Denetimler sonucu, bazı ürünlerin piyasaya arzı ve satışı yasaklandı.
Marka: Unicus
Ürün Tanımı: Lolipop Fosforlu Kalem 6'Lı (Barkod:6924934290068) (Parti/Seri/Lot No:Q-1020)
Alınan Önlem: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
Güvensizlik nedeni: Ürün Ts En 71-1 Kısım 5.1 36 Aylıktan Küçük Çocuklar İçin Tasarlanan Oyuncaklar-Genel Kurallar Kısmından "F(Kalır)" Sonuç Almıştır. "Açıklama: Numune Orijinal Halinden Küçük Parçalar İçermektedir."
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Marka: Elipak
Ürün: Çok Amaçlı Temizleyici
Ürün Tanımı: Genel Temizlik Ürünleri
Alınan Önlem: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
Güvensizlik nedeni: Nonylphenol Ethoxylate Miktarı Limit Değerlerin Üzerinde Çıkmıştır.
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Marka: Baby Lona
Ürün: Çocuk Giyim
Ürün Tanımı: Kısa Kol Kruvaze Zıbın
Alınan Önlem: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
Güvensizlik nedeni: Çıtçıtları Yaklaşık 63 N' Da Koparak Küçük Parça Silindirine Girmiştir.