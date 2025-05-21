Türkiye'de satıştaki bir oyuncak için daha toplatma kararı verildi
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden Mayıs ayının yeni güvensiz ürün listesini yayınladı. Bakanlığın paylaştığı listede iki yeni ürün yer aldı. Katlanabilir masa ve ''Minik Basamaklar'' adı verilen taburenin satışı yasaklandı. İşte Ticaret Bakanlığı'nın 21 Mayıs'ta güncellediği Güvensiz Ürünler listesi..
Tiözellikle çocukların güvenliğini tehdit eden ürünleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Denetimler sonucu, bazı ürünlerin piyasaya arzı ve satışı yasaklandı. İşte Mayıs ayının güvensiz ürünler listesi:
ÜRÜN TANIMI: Squishy Jelly Balls
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Oyuncak Üzerinde Bulunan Çıkıntı Kısım 22.9 N'da Koparak Küçük Parça Silindirine Girmiştir. Oyuncak Amlaj Kalınlığı 0.038 Mm'den Küçüktür
MARKA: Rumex
ÜRÜN GRUBU: Mobilya
ÜRÜN TANIMI: Katlanabilir Masa
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Masa Altında Keskin Kenarlar Ve Köşeler Mevcuttur. Masa Altında 7 Mm İla 12 Mm Arasında Ve Derinliği 10 Mm'den Fazla Olan Açık Uçlu Boru Mevcuttur.
MARKA: Aslan
ÜRÜN GRUBU: Tabureler
ÜRÜN TANIMI: Minik Basamaklar
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Basamak Ve Platformların Düşey Statik Yük Testinde Numune Kırılmıştır.