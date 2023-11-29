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Türkiye'de sıradan bir gün: Kovulan işçi tazminatını böyle alabildi

Bursa'da çalıştığı inşaatta işten çıkarılan bir işçi, "tazminatımı verin" diyerek inşaatın çatısına çıkıp ödenmemesi halinde intihar edeceğini söyledi. İşte sonra yaşananlar...

Kaynak: DHA
Türkiye'de sıradan bir gün: Kovulan işçi tazminatını böyle alabildi - Resim: 1

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı süren bir fabrika inşaatında çalışırken işten çıkarılan T.T. (35), inşaatın 3’üncü katına çıkıp tazminatı verilmezse, elindeki bıçakla intihar edeceğini söyledi. 

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Türkiye'de sıradan bir gün: Kovulan işçi tazminatını böyle alabildi - Resim: 2

Zarf içerisine konulan tazminatı sepetli vinç ile kendisine ulaştırılan işçi, aynı vinç ile inşaattan indi.

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Türkiye'de sıradan bir gün: Kovulan işçi tazminatını böyle alabildi - Resim: 3

Olay İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı devam eden bir fabrika inşaatında meydana geldi. İddiaya göre fabrika inşaatında çalışırken işine son verilen T.T., çalıştığı inşaatın 3’üncü katındaki beton bloğun üzerine çıktı

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Türkiye'de sıradan bir gün: Kovulan işçi tazminatını böyle alabildi - Resim: 4

. Tazminatı verilmezse intihar edeceğini söyleyen işçinin mesai arkadaşları polise haber verdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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