Türkiye'de tek! Altınbeşik Mağarası turist akınına uğruyor
Antalya'nın İbradi ilçesindeki Altınbeşik Mağarası, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Türkiye'de bot turu yapılabilen tek mağara olan Altınbeşik Mağarası'nı 10 ayda 100 bin kişi ziyaret etti.
Günde ortalama 350-400 kişinin gezi botları ile güzelliklerini keşfe çıktığı Altınbeşik Mağarası ziyaretçi akınına uğruyor.
Mağaranın işletmesini yürüten İbradı Belediyesi personeli ve Altınbeşik Mağarası işletme sorumlusu Hasan Yaman, sodalı suyu dolayısıyla turkuaz renginde olan gölün mağaranın içine süzülen ışıklarla ziyaretçilerine görsel şölen sunduğunu söyledi.
Bot turu yapılabilen dünyada üçüncü, Türkiye’de ise tek mağara olduğuna dikkat çeken Yaman, “Bu yıl çok iyi bir canlılık oldu. Pandemi döneminden sonraki süreci iyi toparladık. Bu yıl ise yükseliş trendi yaşadık. Antalya’mız zaten turizm açısından popüler bir bölgedir. İbradı’mız alternatif turizmde farklılıklar yaşatan, Altınbeşik Mağarası, düğmeli evleriyle öncü olan bir ilçemizdir. Bu sene turizm açısından iyi bir sezon geçirdik. Yerli turistlerin yanı sıra özellikle yabancı turistleri daha çok ağırladık. Bu yıl özellikle Polonya ağırlıklı turistleri ağırladık. Zaten bakanlığımızın da açıkladığı gibi bu yıl ülkemize Polonyalı turistler daha ağırlıkta geldiler. Yine Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle ülkemize gelen Rus ve Ukraynalı vatandaşlar da mağaraya akın ettiler” dedi.
Yaman, mağaranın özellikle yabancı ziyaretçiler tarafından her geçen gün büyük ilgi gördüğüne dikkat çekti.