Türkiye'de üretiliyor! 105 ülke onun için sıraya girdi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı ABDulkadir Çıkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birlik üyesi girişimcilerin ürettiği sabunların 2016 yılında başta Ortadoğu olmak üzere, kuzey ve güney Afrika, Çin, Japonya, Avustralya, İtalya, Fransa, İsveç, Almanya, Hollanda, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın da arasında yer aldığı 105 ülkeye satıldığını söyledi.