Türkiye'de üretiliyor! 105 ülke onun için sıraya girdi
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı ABDulkadir Çıkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birlik üyesi girişimcilerin ürettiği sabunların 2016 yılında başta Ortadoğu olmak üzere, kuzey ve güney Afrika, Çin, Japonya, Avustralya, İtalya, Fransa, İsveç, Almanya, Hollanda, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın da arasında yer aldığı 105 ülkeye satıldığını söyledi.
Geleneksel yöntemle üretilen sabunların geçen yıl 119 bin 826 tonunun ihraç edildiğini aktaran Çıkmaz, bu satıştan 118 milyon 188 bin dolar gelir elde edildiğini vurguladı.
Bu yılın ilk çeyreğinde yurt dışına yapılan 39 bin 789 ton satıştan 36 milyon 49 bin dolar gelir sağlandığını kaydeden Çıkmaz, son dönemlerde doğal ürünlere ilginin arttığını anlattı.