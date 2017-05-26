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  3. 26 Mayıs 2017 10:25

Türkiye'de üretiliyor! 105 ülke onun için sıraya girdi

Türkiye'de üretiliyor! 105 ülke onun için sıraya girdi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı ABDulkadir Çıkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birlik üyesi girişimcilerin ürettiği sabunların 2016 yılında başta Ortadoğu olmak üzere, kuzey ve güney Afrika, Çin, Japonya, Avustralya, İtalya, Fransa, İsveç, Almanya, Hollanda, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın da arasında yer aldığı 105 ülkeye satıldığını söyledi.

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Türkiye'de üretiliyor! 105 ülke onun için sıraya girdi

Geleneksel yöntemle üretilen sabunların geçen yıl 119 bin 826 tonunun ihraç edildiğini aktaran Çıkmaz, bu satıştan 118 milyon 188 bin dolar gelir elde edildiğini vurguladı.

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Türkiye'de üretiliyor! 105 ülke onun için sıraya girdi

Bu yılın ilk çeyreğinde yurt dışına yapılan 39 bin 789 ton satıştan 36 milyon 49 bin dolar gelir sağlandığını kaydeden Çıkmaz, son dönemlerde doğal ürünlere ilginin arttığını anlattı.

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Türkiye'de üretiliyor! 105 ülke onun için sıraya girdi

Çıkmaz, sabunun Amerika ve Avrupa ülkelerinin yanı sıra Afrika'da da yaygınlaşmasında, ihracatçıların dünya genelinde gerçekleştirdiği çeşitli tanıtım faaliyetlerinin etkili olduğunu aktardı.

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