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Türkiye'de üretiliyor, 85 bin TL'den tüm dünyaya satılıyor

Türkiye’de sadece Elazığ’da çıkarılan vişne mermerinden yapılan tespihler 85 bin liradan alıcı buluyor...

Kaynak: İHA
Türkiye'de üretiliyor, 85 bin TL'den tüm dünyaya satılıyor - Resim: 1
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Türkiye'de üretiliyor, 85 bin TL'den tüm dünyaya satılıyor - Resim: 2

Türkiye'de sadece Elazığ'da çıkan ve daha önce Kabe ile Beyaz Saray gibi bir çok yerde kullanılan vişne mermerinden yapılan tespih yoğun ilgi görüyor.

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Türkiye'de üretiliyor, 85 bin TL'den tüm dünyaya satılıyor - Resim: 3

Dünyada nadir bulunan, Türkiye'de ise sadece Elazığ’da çıkan vişne mermerinden tespih özel sipariş üzerine bir ayda işlenerek hazırlanıyor.

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Türkiye'de üretiliyor, 85 bin TL'den tüm dünyaya satılıyor - Resim: 4

Vişne mermeri işlenerek ve büyük bir ustalık ile tespih haline getirilirken, özellikle yurt dışından sipariş üzerine hazırlanarak gönderiliyor.

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