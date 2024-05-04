Türkiye'de üretiliyor, 85 bin TL'den tüm dünyaya satılıyor
Türkiye’de sadece Elazığ’da çıkarılan vişne mermerinden yapılan tespihler 85 bin liradan alıcı buluyor...
Kaynak: İHA
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Türkiye'de sadece Elazığ'da çıkan ve daha önce Kabe ile Beyaz Saray gibi bir çok yerde kullanılan vişne mermerinden yapılan tespih yoğun ilgi görüyor.
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Dünyada nadir bulunan, Türkiye'de ise sadece Elazığ’da çıkan vişne mermerinden tespih özel sipariş üzerine bir ayda işlenerek hazırlanıyor.
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Vişne mermeri işlenerek ve büyük bir ustalık ile tespih haline getirilirken, özellikle yurt dışından sipariş üzerine hazırlanarak gönderiliyor.
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