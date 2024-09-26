Türkiye'de üretimi patladı: Yunanistan'ı tahtından indirmeye aday!

İzmir, Çeşme'de asırlık sakız ağaçlarından hasatlar yapılırken toplanan sakızlar gıda, kozmetik gibi çok çeşitli alanlarda kullanılıyor. Kilosu 12 bin TL’den satılan sakızların üretimi Çeşme’de giderek yaygınlaşırken Yunanistan’ı tahttan indirmeye aday. Üretici İbrahim T. "Hedefimiz tükettiğimiz kadar üretmek. Her yıl 12 ton sakız ithal ediyoruz Sakız Adası’ndan. Gidip alışveriş yapanlarla 20 ton civarı sakız. 250-300 milyon lira para ödüyoruz ve tüm ülkenin ihtiyacını karşılıyor bu" dedi.