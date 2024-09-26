Türkiye'de üretimi patladı: Yunanistan'ı tahtından indirmeye aday!
İzmir'in Çeşme ilçesinde hasadı başlayan ve kilosu 12 bin TL’den satılan sakızların üretimi Çeşme’de giderek yaygınlaşırken Yunanistan’ı tahttan indirmeye aday.
İzmir, Çeşme'de asırlık sakız ağaçlarından hasatlar yapılırken toplanan sakızlar gıda, kozmetik gibi çok çeşitli alanlarda kullanılıyor. Kilosu 12 bin TL’den satılan sakızların üretimi Çeşme’de giderek yaygınlaşırken Yunanistan’ı tahttan indirmeye aday. Üretici İbrahim T. "Hedefimiz tükettiğimiz kadar üretmek. Her yıl 12 ton sakız ithal ediyoruz Sakız Adası’ndan. Gidip alışveriş yapanlarla 20 ton civarı sakız. 250-300 milyon lira para ödüyoruz ve tüm ülkenin ihtiyacını karşılıyor bu" dedi.
Türkiye’nin en popüler tatil merkezlerinden İzmir Çeşme ilçesinde, merakla beklenen sakız hasadı başladı. Sakız üreticileri, ilçede şu sıralar hummalı bir şekilde hasada vakit ayırırken, asırlık ağaçlardan coğrafi işaretli sakızlar özenle toplanıyor. Toplanan sakızlar, daha sonrada titizle temizlenerek kilogramı 12 bin TL’den satılıyor. Çeşme genelinde ortalama 100 kilogramı aşkın bir sakız toplanırken, mis gibi kokan sakızlar gıda, kozmetik gibi çok çeşitli alanlarda kullanılıyor.
ÇEŞME YUNANİSTAN’A RAKİP, HEDEF TÜM TÜRKİYE’NİN İHTİYACINI KARŞILAMAK
Ünlü tatil merkezinde sakız ağaçları gün geçtikçe yaygınlaşırken, üreticiler 200 bin adet sakız fidanını toprakla buluşturmaya hazırlanıyor. Üreticiler, Yunanistan’ın Sakız Adası’nı tahtından indirerek, dünyada en fazla sakız üretiminin yapıldığı bölgelerden olma yolunda ilerliyor.
İlçede 30 yıldır sakız üretimi yapan İbrahim T., sadece Çeşme’nin değil, tüm Türkiye’nin sakız ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini söyledi.