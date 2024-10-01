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Türkiye'de vatandaşların kendisini en çok güvende hissettiği şehirler belli oldu

Türkiye'nin dört bir yanında her gün yeni bir suç olayı yaşansa da Türkiye İstatistik Kurumu verileri Türkiye'de vatandaşların gece yalnız yürürken kendisini en çok güvende hissettiği şehirleri ortaya koydu.

Türkiye'de vatandaşların kendisini en çok güvende hissettiği şehirler belli oldu - Resim: 1

İlk 5'e bakıldığında Isparta %79.3'lük güven oranı puanıyla 5'inci sıradan listeye girdi.

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Türkiye'de vatandaşların kendisini en çok güvende hissettiği şehirler belli oldu - Resim: 2

Karadeniz'in yeşil cenneti Artvin %81.6 güven oranıyla ile dördüncü sırada.

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Türkiye'de vatandaşların kendisini en çok güvende hissettiği şehirler belli oldu - Resim: 3

Üçüncü sırada %85,3'lük güven oranıyla Doğu Karadeniz'in önemli illerinden Rize var.

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Türkiye'de vatandaşların kendisini en çok güvende hissettiği şehirler belli oldu - Resim: 4

İkinci sırada %86 olan güven oranı ile ülkemizin en düşük nüfusa sahip illerinden Bayburt var. 

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