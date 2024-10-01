Türkiye'de vatandaşların kendisini en çok güvende hissettiği şehirler belli oldu
Türkiye'nin dört bir yanında her gün yeni bir suç olayı yaşansa da Türkiye İstatistik Kurumu verileri Türkiye'de vatandaşların gece yalnız yürürken kendisini en çok güvende hissettiği şehirleri ortaya koydu.
İlk 5'e bakıldığında Isparta %79.3'lük güven oranı puanıyla 5'inci sıradan listeye girdi.
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Karadeniz'in yeşil cenneti Artvin %81.6 güven oranıyla ile dördüncü sırada.
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Üçüncü sırada %85,3'lük güven oranıyla Doğu Karadeniz'in önemli illerinden Rize var.
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İkinci sırada %86 olan güven oranı ile ülkemizin en düşük nüfusa sahip illerinden Bayburt var.
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