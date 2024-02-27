Türkiye'de yazlık mı, Avrupa'da malikane mi ?
Türkiye'de fahiş fiyattan çıkıp bir barınma krizine dönüşen konut fiyatları sonrasında Türkiye'de ortalama bir yazlık fiyatına Avrupa'da malikane sahibi olabilme imkanı doğunca Türkler gayrimenkul rotasını yurtdışına çevirdi. İşte ABD'den Yunanistan'a, İngiltere'den Karayiplere dikkat çeken yatırım rotaları.
Kiraya yüzde 25 zam sınırı, dövizle kiranın kaldırılması, Schengen ülkelerine vize sıkıntısı ve deprem korkusunu aşmak isteyen Türk vatandaşları, gayrimenkul yatırımında rotayı Avrupa’ya kırdı.
Dünya Gazetesi'nden Hamide Hangül'ün haberine göre yatırım yoluyla dolar ve Euro ile kira kazancının yanı sıra, AB ülkelerinde serbest dolaşım, ticaret ve çalışma olanakları Türk yatırımcıları cezbediyor. Konut yatırımlarında Türkler en çok Yunanistan, İngiltere’ye ilgi gösteriyor. Dövizle kira geliri için yapılan yatırımlarda ise İngiltere önde. Onu Dubai ve Miami izliyor.
Türk yatırımcıların yurt dışına ilgisinin arttığını, dünyada da benzer bir eğilim gözlemlendiğini söyleyen Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan, “Bazı yatırımcılar için gayrimenkul yatırımı, bazıları için oturma izni, vizesiz serbest dolaşım hakkı ve deprem korkusu gibi faktörler önemli olsa da, genel eğilim yurtdışında yatırım yapma yönünde. Bugün Amerikalılar bile Avrupa’da oturum izni almanın yollarını araştırıyorlar. İngilizler de Avrupa’daki oturum izni programlarına yoğun ilgi gösteriyor. dedi.
Türkiye’nin bu süreçte ilgi çeken gözde ülkeler arasında olduğunu belirten Nazaran, “Türk vatandaşlığı bazı ülkeler için son derece kıymetli bir statü. Örneğin Amerika’ya yerleşmek isteyen Çinliler için Türk vatandaşlığı önemli bir avantaj olarak görülüyor” dedi.