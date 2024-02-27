Türkiye'de yazlık mı, Avrupa'da malikane mi ?

Dünya Gazetesi'nden Hamide Hangül'ün haberine göre yatırım yoluyla dolar ve Euro ile kira kazancının yanı sıra, AB ülkelerinde serbest dolaşım, ticaret ve çalışma olanakları Türk yatırımcıları cezbediyor. Konut yatırımlarında Türkler en çok Yunanistan, İngiltere’ye ilgi gösteriyor. Dövizle kira geliri için yapılan yatırımlarda ise İngiltere önde. Onu Dubai ve Miami izliyor.