Türkiye'de yeni bir bitki türü keşfedildi

Selçuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fulya Öztaş ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden biyoloji uzmanı Prof. Dr. Haydar Öztaş, zaman zaman doğada bulunan bitki türlerini fotoğraflıyor. 2021-2023 yılları arasında Konya’da dağlık alanda ilk kez görüp fotoğrafladıkları bir çiçeğin araştırılması için Van Yüzüncü yıl Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hüseyin Eroğlu ve Doç. Dr. Mesut Pınar ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Prof. Dr. İsmail Eker yardım istedi.