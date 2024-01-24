Türkiye'de yeni bir yer altı şehri daha keşfedildi

Uğuz, "Mevcut Sarayini yer altı şehrinin 1 kilometre kuzeyinde tespit ettik. Bu iki yer altı şehrini birbirine bağlayan tünel sistemleri olduğunu belirledik. Bu, yer altı şehrinin çok daha geniş bir alana yayılacağının habercisi niteliğinde" diye konuştu.