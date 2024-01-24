Türkiye'de yeni bir yer altı şehri daha keşfedildi
Konya'da Roma dönemine ait Sarayini yer altı şehrinin bir kilometre kuzeyinde yeni bir yer altı şehri daha keşfedildi.
Konya Müzeler Müdürlüğü Arkeoloğu ve Kazı Başkanı Hasan Uğuz yer altı şehrinin geçmişini, elde ettikleri buluntularla 8'inci yüzyıla tarihlendirebildiklerini söyledi.
Uğuz, yer altı şehrinde evsel mekanlar, bağlantılı galeriler, odayı andıran yaşam alanları, su kuyuları, sarnıç, şaraphane, ocaklar, atölyeler, bacalar, aydınlatma için kandil yerleri, kilerler, depolar, havalandırmalar ve niteliği henüz araştırılan mekanlar bulunduğunu ifade etti.
Uğuz, "Mevcut Sarayini yer altı şehrinin 1 kilometre kuzeyinde tespit ettik. Bu iki yer altı şehrini birbirine bağlayan tünel sistemleri olduğunu belirledik. Bu, yer altı şehrinin çok daha geniş bir alana yayılacağının habercisi niteliğinde" diye konuştu.
Tünelleri temizlerken büyük bir sarnıç keşfettiklerini söyleyen Uğuz, şöyle devam etti: