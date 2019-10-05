Nemrut krater gölü ve dağı eşsiz manzarası ile büyülüyor
Bitlis sınırları içerisinde bulunan ve bir doğa harikası olan Nemrut Krater Dağı ve Gölü eşsiz manzarası ve rengârenk doğası ile büyülüyor. Vahit Olcay
Nemrut Kalderası sonbaharla birlikte ziyaretçilerini adeta kendine hayran bırakırken, pastel renklerin ağır bastığı Nemrut'a gelenler doğa harikası karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, çektikleri fotoğraflarla anı donduruyorlar.
Nemrut Krater Gölü, Van Gölü havzasının batısında, Bitlis`in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri arasında yer alıyor.