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  3. 05 Ekim 2019 11:19

Nemrut krater gölü ve dağı eşsiz manzarası ile büyülüyor

Bitlis sınırları içerisinde bulunan ve bir doğa harikası olan Nemrut Krater Dağı ve Gölü eşsiz manzarası ve rengârenk doğası ile büyülüyor. Vahit Olcay

Nemrut krater gölü ve dağı eşsiz manzarası ile büyülüyor

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Nemrut krater gölü ve dağı eşsiz manzarası ile büyülüyor

Nemrut Kalderası sonbaharla birlikte ziyaretçilerini adeta kendine hayran bırakırken, pastel renklerin ağır bastığı Nemrut'a gelenler doğa harikası karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, çektikleri fotoğraflarla anı donduruyorlar.

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Nemrut krater gölü ve dağı eşsiz manzarası ile büyülüyor

Nemrut Krater Gölü, Van Gölü havzasının batısında, Bitlis`in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri arasında yer alıyor.

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Nemrut krater gölü ve dağı eşsiz manzarası ile büyülüyor

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında `Mükemmeliyet Ödülü` alan 2 bin 250 rakımlı göl, doyumsuz manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

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