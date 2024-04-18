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Türkiye'de yetişiyor ama kıymetini biz değil yabancılar biliyor

Toroslar'ın 'Nazlı bitkisi' kardelen çiçekleri, Antalya'nın Akseki ilçesindeki yaylaları süslemeye başladı. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen karamuk bitkisine en büyük talep ise Rusya'dan...

Kaynak: İHA
Türkiye'de yetişiyor ama kıymetini biz değil yabancılar biliyor - Resim: 1
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Türkiye'de yetişiyor ama kıymetini biz değil yabancılar biliyor - Resim: 2

Antalya'nın Akseki ilçesinde baharın habercisi Torosların gelinliği kardelen çiçekleri, Akseki'nin zirvelerinde karların erimesi ile birlikte kendini göstermeye başladı.

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Türkiye'de yetişiyor ama kıymetini biz değil yabancılar biliyor - Resim: 3

Endemik türler arasında yer aldığı için soğanının sökümü yasak olan kardelenler, kar beyazı rengiyle görsel şölen sunuyor.

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Türkiye'de yetişiyor ama kıymetini biz değil yabancılar biliyor - Resim: 4

Torosların gelinliği diye nitelendirilen kardelen çiçekleri, 1900 rakımlı Cimi Yaylası'nda karların erimesiyle topraktan çıkmaya başladı.

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