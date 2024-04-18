Türkiye'de yetişiyor ama kıymetini biz değil yabancılar biliyor
Toroslar'ın 'Nazlı bitkisi' kardelen çiçekleri, Antalya'nın Akseki ilçesindeki yaylaları süslemeye başladı. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen karamuk bitkisine en büyük talep ise Rusya'dan...
Kaynak: İHA
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Antalya'nın Akseki ilçesinde baharın habercisi Torosların gelinliği kardelen çiçekleri, Akseki'nin zirvelerinde karların erimesi ile birlikte kendini göstermeye başladı.
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Endemik türler arasında yer aldığı için soğanının sökümü yasak olan kardelenler, kar beyazı rengiyle görsel şölen sunuyor.
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Torosların gelinliği diye nitelendirilen kardelen çiçekleri, 1900 rakımlı Cimi Yaylası'nda karların erimesiyle topraktan çıkmaya başladı.
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