Türkiye'de yetişiyor, kilosu 100 bin TL'den satılıyor

2022 yılında Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün projesi ve Aksu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından sağlanan ödenek ile 3 çiftçi daha 2 dönümlük arazide safran yetiştiriciliğine başlayarak, ilçede safran yetiştiriciliği yapılan toplam arazi 3 dönüme ulaştı.