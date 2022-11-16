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Türkiye'de yetişiyor, kilosu 100 bin TL'den satılıyor

Isparta'nın Aksu ilçesinde 3 dönümlük arazide yetiştirilen dünyanın en pahalı bitkileri arasında yer alan safranın kilogramı 100 bin liradan satılırken 80 bin çiçekten yarım kilogram üretiliyor.

Türkiye'de yetişiyor, kilosu 100 bin TL'den satılıyor - Resim: 1

Isparta Aksu İlçesi Koçular Köyünde alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla, 2018 yılında 250 metrekare alanda safran yetiştiriciliğine başlandı.

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Türkiye'de yetişiyor, kilosu 100 bin TL'den satılıyor - Resim: 2

2022 yılında Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün projesi ve Aksu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından sağlanan ödenek ile 3 çiftçi daha 2 dönümlük arazide safran yetiştiriciliğine başlayarak, ilçede safran yetiştiriciliği yapılan toplam arazi 3 dönüme ulaştı.

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Türkiye'de yetişiyor, kilosu 100 bin TL'den satılıyor - Resim: 3

Mor renk çiçekleri ve sarı iç kısımlarıyla ayırt edici görünüme sahip olan safran bitkisi, soğanlı bir kültür bitkisi olarak tanınıyor.

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Türkiye'de yetişiyor, kilosu 100 bin TL'den satılıyor - Resim: 4

Safran baharat, boya maddesi, ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılıyor.

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