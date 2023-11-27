Türkiye'de yine bir kripto para vurgunu: Çok sayıda mağdur var

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen araştırmalar sonucu 5 kişilik kripto dolandırıcılık çetesinin para kazandırmak vaadiyle 35 kişiyi 10 milyon 800 bin lira tutarında dolandırdığı tespit edildi.