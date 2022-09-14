Türkiye'deki ''Cehennem Kapısı'' açıldı! Turist akınına uğruyor

İlk günden bu yana ziyaretçi akınına uğruyor

Aslına uygun olarak restore edilen Hades ve cehennemin 3 başlı bekçi köpeği Kerberos'un heykeli özellikle yabancı turistlerin dikkatini daha da çok çekiyor. Dünyanın en önemli kültür miraslarından olan beyaz cennet Pamukkale'nin ziyaretçi akınına uğrayan kültür varlığı Hierapolis Antik Kenti'nde, yeni bir tarihi alanın daha ziyaretçilerine açılmasıyla yoğunluk daha artmış durumda.