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Türkiye'deki ''dünyanın en saçma binası'' yıkılıyor

Google'da ''Dünyanın en saçma binası'' olarak aratınca ilk sırada çıkan Kahramanmaraş'taki 18 katlı İl Özel İdare binasının yıkımına başlandı.

Türkiye'deki ''dünyanın en saçma binası'' yıkılıyor - Resim: 1

Kahramanmaraş Trabzon Caddesi'nde 1994 yılında yapılan Kahramanmaraş İl Özel İdare binası, gerek mimari yapısı, renkleriyle kentin simgesi haline geldi.

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Türkiye'deki ''dünyanın en saçma binası'' yıkılıyor - Resim: 2

Şehrin birçok noktasından görülmesi nedeniyle insanların merkezdeki bir adresi tarif ederken kullandıkları ilk yol olan ve Kahramanmaraşlıların 'Sarı bina' olarak adlandırdıkları binanın ünü Türkiye'yi de aştı.

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Türkiye'deki ''dünyanın en saçma binası'' yıkılıyor - Resim: 3

İnternet arama motoru Google'a 'Dünyanın en saçma binası' yazılıp, görsellerde arama yapıldığında ilk sırada çıktı.

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Türkiye'deki ''dünyanın en saçma binası'' yıkılıyor - Resim: 4

2019 yılında binanın yıkılmasına karar verildi.

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