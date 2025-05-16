Türkiye'deki istihdam krizinin boyutu belli oldu: 10 gençten 6'sı işsiz...
DİSK/Genel-İş’in “Türkiye’de Genç İstihdamı” raporuna göre, ülkedeki 15-24 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 60’ı iş gücüne katılamıyor; üniversite mezunu her dört gençten biri işsiz, genç işçilerin ise yüzde 91’i sendikasız.
DİSK/Genel-İş Araştırma Dairesi'nin yayımladığı "Türkiye'de Genç İstihdamı Raporu", ülkemizdeki gençlerin işgücü piyasasındaki durumunu gözler önüne seriyor.
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Rapora göre, 15-24 yaş aralığındaki gençlerin yalnızca %39,5'i istihdama katılabiliyor; geri kalan %60,5'lik kesim ise işgücünün dışında kalıyor.
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Türkiye, genç işsizliği konusunda Avrupa ülkeleri arasında üst sıralarda yer alıyor. 2023 yılı itibarıyla 15-24 yaş grubundaki genç işsizlik oranı %17,4 olarak kaydedildi.
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Bu oran, Avrupa Birliği ortalaması olan %14,5'in ve OECD ortalaması olan %10,5'in oldukça üzerinde.
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