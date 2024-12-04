Türkiye'deki Suriyeliler akın akın gidiyor
Halep'in terör örgütü PKK/YPG'den temizlenmesinin ardından Hatay ve çevre illerde yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü devam ediyor.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’na sabahın erken saatlerinde gelen Suriyeli aileler, burada yapılan pasaport ve evrakların kontrolünden sonra gümrükte çıkarak Halep’e gidiyor.
Hatay’da yaşayan ve 8 kişilik ailesi ile birlikte Cilvegözü’ne gelip buradaki işlemlerin ardından Halep’e gidecek olan Aya Abdusselam, Türkiye’ye teşekkür etti.
Aya Abdusselam, “7 yıldır Türkiye’deyim. Hatay’da yaşıyordum. Halep kurtarıldı. Memleketimize gidiyoruz. Tüm Türkiye’ye çok teşekkür ederiz. 7 yıldır iyi ağırladınız. Hepinize çok teşekkür ederiz. Sağ olun” dedi. (DHA)
SURİYE'DE NELER OLUYOR?
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.
28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.
30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.
Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.