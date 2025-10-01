Türkiye'deki Suriyelilerin geri dönüşünün en çok etkilediği sektör belli oldu

Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden olan Gaziantep'te dünyanın birçok ülkesine yılda 10 milyar doları aşkın ihracat gerçekleştiren 5 Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ayakkabı firmaları, son yıllarda yaşanan ara eleman sıkıntısının Suriyelilerin ülkelerine dönmesiyle daha da arttığına dikkat çekti. İstanbul'dan sonra Türkiye'nin en büyük ikinci ayakkabı üretim merkezi olan Gaziantep'te, Suriyelilerin yoğun olarak çalıştığı sektörlerden biri olan ve kalifiye eleman sıkıntısı yaşanan sektörde işçi açığı oluştu.