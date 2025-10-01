Türkiye'deki Suriyelilerin geri dönüşünün en çok etkilediği sektör belli oldu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2016 yılından bu zamana kadar Suriye'ye gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısının 1 milyon 249 bin 390 kişiye ulaştığını açıklamıştı. Suriyelilerin ülkelerine dönmesinin ardından Türkiye'de en çok "eleman sorunu" yaşayan sektör de belli oldu.
Suriye'deki iç savaştan kaçarak geldikleri Türkiye'de farklı şehirlere yerleşen ve çeşitli sektörlerde çalışan sığınmacılar, 61 yıllık Esad rejiminin yıkılmasıyla ülkelerine dönmeye başlamıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, önceki gün yaptığı açıklamada 2016 yılından bu zamana kadar Suriye'ye gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısının 1 milyon 249 bin 390 kişiye ulaştığını belirtti.
Ayrıca Suriyelilerin ülkelerine geri dönüş sürecini büyük bir hassasiyetle yürüttüklerini ifade eden Bakan Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşünün gönüllü ve güvenli bir şekilde gerçekleştireceklerini vurguladı.
500 bini aşkın Suriyelinin bulunduğu Gaziantep'te de başta ayakkabı, tekstil ve oto sanayii olmak üzere çeşitli sektörlerde çalışan Suriyelilerin ülkelerine dönmesiyle birlikte eleman problemi baş gösterdi. Özellikle emek yoğun sektörlerde nitelikli ve yetişmiş eleman bulunamıyor.
Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden olan Gaziantep'te dünyanın birçok ülkesine yılda 10 milyar doları aşkın ihracat gerçekleştiren 5 Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ayakkabı firmaları, son yıllarda yaşanan ara eleman sıkıntısının Suriyelilerin ülkelerine dönmesiyle daha da arttığına dikkat çekti. İstanbul'dan sonra Türkiye'nin en büyük ikinci ayakkabı üretim merkezi olan Gaziantep'te, Suriyelilerin yoğun olarak çalıştığı sektörlerden biri olan ve kalifiye eleman sıkıntısı yaşanan sektörde işçi açığı oluştu.