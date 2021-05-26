Türkiye'den bir ülkeye daha tıbbi yardım desteği

Türk Kızılay ve Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan 9 milyon 181 bin 789 lira değerinde 630 oksijen tüpü, 5 oksijen jeneratörü, 50 solunum cihazı ve 50 bin kutu tablet ilaç, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine ait iki A 400M tipi nakliye uçağına yüklendi.