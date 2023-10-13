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Türkiye'den Gazze'ye yardım

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze için hazırlanan yardım malzemelerinin Mısır'a ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA
Türkiye'den Gazze'ye yardım - Resim: 1

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı üzere Hava Kuvvetlerimize ait 2 adet A400M uçağı Gazze için hazırlanan insani yardım malzemelerini Mısır'a ulaştırdı. El Ariş Havaalanı'na inen uçaklarımızdaki yiyecek ve çocuk bezi gibi insani yardım malzemeleri yetkililere teslim edildi" denildi. 

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