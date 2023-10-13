Türkiye'den Gazze'ye yardım
Milli Savunma Bakanlığı, Gazze için hazırlanan yardım malzemelerinin Mısır'a ulaştığını açıkladı.
Kaynak: DHA
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı üzere Hava Kuvvetlerimize ait 2 adet A400M uçağı Gazze için hazırlanan insani yardım malzemelerini Mısır'a ulaştırdı. El Ariş Havaalanı'na inen uçaklarımızdaki yiyecek ve çocuk bezi gibi insani yardım malzemeleri yetkililere teslim edildi" denildi.
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5