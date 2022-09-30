Türkiye'den kaçırılan bir eser daha yurda getirildi
Yurt dışına kaçırılan bir tarihi eser daha Türkiye'ye geri döndürüldü. Hollanda'da bir müzayede evinde satışa konulan ve Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarıldığı belirlenen Şile Bozgoca Camii Kitabesi anavatanına geri döndü.
Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının iş birliğinde yürütülen çalışmalarla Türkiye'ye iadesi sağlanan kitabe, Türk Hava Yolları'na ait uçakla sabaha karşı İstanbul Havalimanı'na getirildi.
Havalimanının Gümrük Müdürlüğünde gerekli işlemleri yapılan kitabe, sergilenmek üzere Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ne götürüldü.
Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan bilgiye göre, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neval Konuk Halaçoğlu'nun ihbarı üzerine, eylül 2021'de Hollanda'daki bir müzayede evinde bir cami kitabesinin satışa çıkarılacağı Bakanlık tarafından tespit edildi.
Üzerinde "Şile Kazasının Bozgoca Kariyesinin El Hacı İbrahim Zade Hurşit Bey'in Camii Şerifi Hayratıdır" yazısı bulunan kitabenin, bir mimari öğenin tamamlayıcı parçası olması ve hiçbir dönem veya koşulda alım satımının yapılmasının mümkün bulunmaması nedeniyle ülkeden yasa dışı yollarla Türkiye'den çıkarıldığı Hollanda makamlarına iletildi.