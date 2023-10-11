Türkiye'den kaçırılan tarihi eserler ait olduğu yere geldi!

Türkiye’nin Bern Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Ülkemizden yurtdışına kaçırıldığı tespit edilen 37 parça tarihi eser, Kültür ve Turizm Bakanlığımız heyetinin de katıldığı bir törenle İsviçre Federal Kültür Ofisi yetkililerinden teslim alınmıştır. İsviçre makamlarına gösterdikleri işbirliği için teşekkür ediyoruz” denildi.